В Киеве в очередной раз подожгли автомобиль военного
Автомобиль украинского военного подожгли ночью в Киеве, сообщает телеканал «Киев-24».
По его данным, возгорание зафиксировали около 3:00 мск в Днепровском районе столицы на левом берегу Днепра.
Регулярные поджоги военных автомобилей на Украине, в частности принадлежащих сотрудникам военкоматов, продолжаются с весны, после того как президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.
В частности, 4 сентября «Страна» сообщала о сгоревшем в Киеве военном микроавтобусе, а 23 августа в украинской столице и в Одессе произошел массовый поджог машин.
По данным «Киев-24», неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые могли принадлежать военным, в Деснянском районе на северо-востоке украинской столицы. Машины сгорели полностью, повреждения получили еще несколько автомобилей, которые стояли рядом.
Сожженный в Одессе автомобиль принадлежал военному.
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