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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве в очередной раз подожгли автомобиль военного

«Киев-24»: в Киеве снова подожгли автомобиль военнослужащего
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press

Автомобиль украинского военного подожгли ночью в Киеве, сообщает телеканал «Киев-24».

По его данным, возгорание зафиксировали около 3:00 мск в Днепровском районе столицы на левом берегу Днепра.

В Киеве и Одессе подожгли несколько автомобилей военных
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Регулярные поджоги военных автомобилей на Украине, в частности принадлежащих сотрудникам военкоматов, продолжаются с весны, после того как президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.

В частности, 4 сентября «Страна» сообщала о сгоревшем в Киеве военном микроавтобусе, а 23 августа в украинской столице и в Одессе произошел массовый поджог машин.

По данным «Киев-24», неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые могли принадлежать военным, в Деснянском районе на северо-востоке украинской столицы. Машины сгорели полностью, повреждения получили еще несколько автомобилей, которые стояли рядом.

Сожженный в Одессе автомобиль принадлежал военному.

В Киеве в очередной раз подожгли автомобиль военного
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