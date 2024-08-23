В Киеве и Одессе подожгли несколько автомобилей военных
В Киеве произошел массовый поджог машин, сообщает телеканал «Киев-24».
По данным канала, неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые могли принадлежать военным, в Деснянском районе на северо-востоке украинской столицы. Машины сгорели полностью, повреждения получили еще несколько автомобилей, которые стояли рядом.
О сожженном автомобиле в Одессе сообщило издание «Страна.ua». Машина принадлежала военнослужащему.
В последние месяцы на Украине участились случаи поджога машин, которые принадлежат военным.
7 июля в Киеве неизвестные подожгли автомобиль приехавшего на лечение украинского военного, а в ночь на 30 июля в Киеве еще трое неизвестных сожгли автомобиль для эвакуации раненых 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
31 июля в Днепре двое несовершеннолетних сожгли машины военного и волонтера.
В конце июля Служба безопасности Украины (СБУ) с Нацполицией задержали в Одессе шестерых молодых людей, которые подозреваются в причастности к поджогам автомобилей ВСУ. По данным СБУ, за две недели злоумышленники предприняли попытку поджогов более 15 служебных внедорожников.
7 августа полицейские Киева задержали двоих мужчин, которые сожгли автомобиль общественной активистки.
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