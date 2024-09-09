Алаудинов предсказал финал военной операции

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Финальной частью военной операции на Украине станет уничтожение остатков ресурса вооруженных сил этой страны (ВСУ), заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«У них (украинских военных. — РБК) остается энное количество ресурса, мы этот ресурс фиксируем, мы знаем, что у них еще есть до четырех бригад и войск и техники тоже для этих бригад. Будем смотреть, где они используют это все», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что «на этой ноте» должна завершиться военная операция. Одновременно с этим российская армия должна будет дойти до «тех позиций, которые для нас будут приемлемыми, для того чтобы завершить специальную военную операцию».

Алаудинов находится в зоне боев в Курской области, в которую 6 августа вторглись ВСУ. Он неоднократно утверждал, что военная операция закончится именно в этом регионе.

По его мнению, представители военного управления России «дружно» пытаются просчитать, что Вооруженные силы Украины собираются сделать, за счет чего получится окончательно «завершить эпопею с украинскими формированиями, нанеся еще один удар».

Алаудинов отметил, что «ставки с каждым днем растут», потому что российская армия потеряла «энное количество своих бойцов» для победы. В этой связи «никто не собирается останавливаться» и отдавать Украине территорию Курской области.