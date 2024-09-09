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Военная операция на Украине ,  
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Учительница рассказала о частично выгоревшем селе в Курской области

Учительница Звягина: удары ВСУ частично сожгли село Ворожба в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Село Ворожба в Суджанском районе Курской области частично выгорело после ударов дронов, а здание школы разрушено ударами ВСУ, сообщила «РИА Новости» школьная учительница из этого населенного пункта Ирина Звягина.

«Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают, и горят дома», — рассказала Звягина. По ее словам, возвращаться в Ворожбу она не будет: она намерена обустроить жизнь в Курске и привыкнуть к новому месту работы.

«Самое сложное — привыкнуть к тому, что мы не в стенах родной школы. Здание частично разрушено, разрушен спортзал. Конечно, хочется вернуться туда, но в силу тех обстоятельств, что сложились, нам приходится работать здесь», — пояснила Звягина. Она преподает английский язык.

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Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские силы вторглись в регион. По словам президента России Владимира Путина, Украина при атаке на российский регион ставил для себя несколько целей, в том числе остановку наступления в Донбассе. Но, как отметил Путин, темпы операции в регионе не снизились, а увеличились в 1,5 раза.

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Курская область Курск школы учительница Военная операция на Украине Суджа
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