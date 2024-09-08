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Общество ,  
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После массовой драки на Кубани завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело после массовой драки в поселке Афипский Краснодарского края, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дело завели по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свобода.

Как отметили в прокуратуре, группа лиц, «имея преступный умысел», «грубо нарушила общественный порядок, общепризнанные нормы и правила поведения, выражая явное неуважение к обществу».

На Кубани произошла массовая драка из-за девушки
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Инцидент произошел вечером 7 сентября у Дома Культуры в поселке Афипский. По словам властей, конфликт произошел на бытовой почве, из-за девушки. Телеграм-каналы SHOT и Mash сообщили, что в драке участвовали от 40 до 60 человек. Никто из них не получил серьезных травм.

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Теги
уголовное дело хулиганство Краснодарский край массовая драка
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