После массовой драки на Кубани завели уголовное дело
Следователи завели уголовное дело после массовой драки в поселке Афипский Краснодарского края, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Дело завели по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свобода.
Как отметили в прокуратуре, группа лиц, «имея преступный умысел», «грубо нарушила общественный порядок, общепризнанные нормы и правила поведения, выражая явное неуважение к обществу».
Инцидент произошел вечером 7 сентября у Дома Культуры в поселке Афипский. По словам властей, конфликт произошел на бытовой почве, из-за девушки. Телеграм-каналы SHOT и Mash сообщили, что в драке участвовали от 40 до 60 человек. Никто из них не получил серьезных травм.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов