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Военная операция на Украине ,  
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Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

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Военная операция на Украине

Власти Аргентины должны воздержаться от изучения украинского конфликта лишь с одной стороны, заявили в российском посольстве в этой стране.

Так дипломаты прокомментировали заявление аргентинского МИДа от 4 сентября, в котором «осуждается российский удар по городу Полтаве и содержится призыв прекратить применение силы», уточнили в диппредставительстве.

В посольстве не согласились с такой трактовкой действий России. Как отметили дипломаты, удар нанесли по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ), где «под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы», а также операторов беспилотников. Дроны, как добавили в представительстве, используются против России ежедневно, атакуя гражданскую инфраструктуру и мирное население.

«Призываем аргентинскую сторону воздержаться от <...> однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и объективно оценивать происходящее», — заключили в посольстве.

ВСУ признали гибель своих военных при ударе по институту в Полтаве
Политика
Фото:Cecilia Fabiano / Global Look Press

Удар по учебно-тренировочному центру в Полтаве был нанесен утром 3 сентября. Как уточнили в российском Минобороны, удар нанесли по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. В ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты.

В результате удара погибли 54 человека, еще 300 получили ранения. Директор учебного центра Игорь Мацюк в разговоре с The New York Times (NYT) отметил, что так много военных в результате удара погибли из-за того, что у них было «слишком мало времени между ракетными ударами, чтобы добраться до бомбоубежища».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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