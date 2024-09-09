Маск заявил, что забывает о продолжении президентства Байдена

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs)

Американский бизнесмен Илон Маск постоянно забывает о том, что во главе правительства США все еще находится Джо Байден. Об этом он сообщил на своей странице в Х.

«Я постоянно забываю, что технически Байден все еще руководит страной», — говорится в публикации. В конце Маск поставил смеющийся эмодзи.

Выборы следующего президента пройдут в начале ноября. Согласно усредненным результатам опросов, кандидат от демократов Камала Харрис немного опережает республиканца Дональда Трампа: 47,3 против 44,2%.

Новый президент примет присягу 20 января 2025 года, до этого срока руководить администрацией формально будет Байден.

Маск публично поддержал Трампа. Предприниматель также согласился занять место в его администрации в случае победы политика на выборах. Ожидается, что он будет отвечать за специальную комиссию по эффективности, которой будет поручено провести аудит правительства.

Ранее Маск годами иронизировал над Байденом, утверждая, что тот «едва ли понимает, что происходит».

В июле Маск согласился с тем, что республиканцев и демократов сплотили «когнитивные способности» Байдена.

«Америка, наблюдающая за снижением когнитивных способностей Байдена во время дебатов, выглядит как одна из самых объединяющих вещей, которые эта страна пережила за долгое-долгое время», — говорилось в публикации, на которую ответил Маск.

Он написал, что впервые за долгое время видит, чтобы «республиканцы и демократы в чем-то сходились».