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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС сообщил о взятии группировки ВСУ в Селидово в клещи

ТАСС: российские военные взяли группировку ВСУ в Селидово в клещи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские военные взяли в клещи группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Селидово, которое находится под контролем Киева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Селидово, по сути, находится в клещах», — рассказал собеседник агентства.

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Село Селидово расположено в Покровском (Красноармейском) районе ДНР, примерно в 40 км к западу от Донецка и в 10 км к югу от села Новогродовка, о взятии которого Минобороны России отчиталось днем 8 сентября.

Кроме того, 5 сентября российское военное ведомство сообщило, что группировка войск «Центр» заняла село Заветное в ДНР. Этот населенный пункт находится примерно в 15 км от Селидово.

В середине августа украинские власти призвали жителей Селидово эвакуироваться из-за тяжелой обстановки на покровском направлении.

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