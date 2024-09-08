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Российские военные из группы войск «Север» (действует на направлении Курской, Брянской и Белгородской областей и граничащих с ними областей Украины) отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаки были отражены в направлении населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость Курской области. По данным военного ведомства, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, а также танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины.



Всего за сутки, отмечают в Минобороны, потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей. Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками были нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области иностранных наемников.

Накануне подразделения группировки войск «Север» отразили две атаки украинских штурмовиков в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка.

В ведомстве уточнили, что отразить атаки удалось при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, российские военные силы предотвратили попытки ВСУ совершить атаки в направлениях села Коренево и деревни Русская Конопелька.

В ведомстве подчеркнули, что в результате действий российских военных ВСУ потеряли порядка 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две бронированные машины.