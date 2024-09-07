Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Подразделения группировки войск «Север» отразили две атаки украинских штурмовиков в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка, сообщила пресс-служба Минобороны в сводке о ходе военных действий в Курской области.
В ведомстве уточнили, что отразить атаки удалось при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, российские военные силы предотвратили попытки ВСУ совершить атаки в направлениях села Коренево и деревни Русская Конопелька.
В ведомстве подчеркнули, что в результате действий российских военных ВСУ потеряли порядка 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две бронированные машины.
Всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 32 единицы вооружения.
Из отчета Минобороны также следует, что российские войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области, с территории которой украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа. Удары нанесли в районе населенных пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежачи, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь.
Минобороны регулярно отчитывается о ходе военных действий на курском направлении. Так, утром 7 августа в ведомстве сообщили, что группировка войск «Север» уничтожила в приграничном районе Курской области военных ВСУ. В Минобороны уточнили, что удар нанесли расчетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
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