Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ в Курской области

Фото: Минобороны России

Подразделения группировки войск «Север» отразили две атаки украинских штурмовиков в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка, сообщила пресс-служба Минобороны в сводке о ходе военных действий в Курской области.

В ведомстве уточнили, что отразить атаки удалось при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, российские военные силы предотвратили попытки ВСУ совершить атаки в направлениях села Коренево и деревни Русская Конопелька.

В ведомстве подчеркнули, что в результате действий российских военных ВСУ потеряли порядка 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две бронированные машины.

Всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 32 единицы вооружения.

Из отчета Минобороны также следует, что российские войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области, с территории которой украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа. Удары нанесли в районе населенных пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежачи, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь.

Минобороны регулярно отчитывается о ходе военных действий на курском направлении. Так, утром 7 августа в ведомстве сообщили, что группировка войск «Север» уничтожила в приграничном районе Курской области военных ВСУ. В Минобороны уточнили, что удар нанесли расчетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».