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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов над двумя регионами

Минобороны: три дрона сбиты над Белгородской и Курской областями
Сюжет
Военная операция на Украине
Два дрона были уничтожены над Белгородской областью и один — над Курской, заявило ведомство. Гладков сообщал, что над Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей

Силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской и Курской областями, заявили в Минобороны.

Два дрона были уничтожены над Белгородской областью и один — над Курской.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил утром, что над Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей. По его словам, в селе Никольское получили ранения трое мирных жителей, в том числе двое детей. Там зафиксировано прямое попадание в дом. «Мальчика в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказалась», — написал он в телеграм-канале.

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В результате попадания снарядов были разрушены два жилых дома. Кроме того, повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, две хозпостройки, два коммерческих объекта. «Осколками посечены автобус и три автомобиля», — рассказал Гладков.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов об атаке на регион не сообщал.

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