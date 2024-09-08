Трамп отверг выводы Минюста о российском вмешательстве в выборы США

Бывший президент США Дональд Трамп отверг выводы Министерства юстиции США о тайных попытках России повлиять на президентские выборы в 2024 году, об этом он заявил на митинге в Висконсине 7 сентября, передает The Hill.

«Три дня назад это началось снова. Министерство юстиции заявило, что Россия снова может быть вовлечена в наши выборы. И вы знаете, весь мир в этот раз посмеялся над ними. <...> Они не смотрят на Китай и не смотрят на Иран. Я не знаю, что там с бедной Россией», — сказал Трамп.

В начале 2017 года на сайте BuzzFeed были опубликованы материалы «доклада» на Трампа. Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим сотрудником службы внешней разведки Великобритании (MI6) Стилом сообщала, что Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году и помогала Трампу победить на них.

Позднее Стил признался, что обладал недостоверными данными. После обнародования его материалов газета The Washington Post сообщала, что расследование британского разведчика частично спонсировали национальный комитет Демократической партии США и предвыборный штаб экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

4 сентября Минюст США заблокировало 32 российских веб-домена, якобы используемых для влияния на выборы, и выдвинуло обвинения двум россиянам — менеджеру проектов цифровых медиа RT Константину Калашникову и сотруднице отдела цифровых медиапроектов RT Елене Афанасьевой. Их подозревают в причастности к созданию и распространению среди американской аудитории контента «со скрытыми посланиями правительства России».

Россия считает санкции незаконными. В российском МИДе в мае заверили, что Москва не вмешивалась и не собирается воздействовать на избирательные процессы ни в одной из стран, в том числе в США. В Кремле полагают, что тема России используется в Соединенных Штатах как инструмент политической борьбы.