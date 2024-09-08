Клинтон посоветовала Харрис напугать Трампа на дебатах

Кандидату на пост президента США от демократов Камале Харрис во время дебатов нужно «напугать» прямыми нападками своего оппонента республиканца Дональда Трампа, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, передает The New York Times.

По ее словам, Трамп не отвечает на вопросы оппонентов, уходит от конкретики и использует «тактику выжженой земли», пытаясь «уничтожить» соперника. Однако, добавила Клинтон, его можно смутить.

«Он не знает, как реагировать на существенные, прямые нападки. И я думаю, что с ее прокурорским опытом она будет готова это сделать», — подчеркнула политик.

Клинтон напомнила, как во время дебатов с Трампом назвала его «русской марионеткой», и он потерялся. Она также призвала разоблачить нестабильность Трампа как лидера, чтобы посеять у людей сомнения.

Выборы президента США состоятся через два месяца, в начале ноября. На 10 сентября запланированы первые дебаты кандидатов. Эти дебаты станут седьмыми для Трампа и первыми для Харрис. Предыдущие дебаты, на которых Республиканскую партию представлял Джо Байден, послужили причиной для его отказа от выдвижения.

Владимир Путин высказался об американских выборах во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал, что России был более предпочтителен президент Джо Байден в качестве кандидата, но после его снятия с гонки фаворитом стала его вице-президент Камала Харрис. Путин сказал, что она «заразительно смеется», а это значит, что у нее «все хорошо». Если это действительно так, то, по мнению российского президента, Харрис может воздержаться от новых санкций.

Трамп после этого рассказал об обиде на Путина и счел, что слова президента России о Харрис является частью шахматной партии.