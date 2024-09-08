При обстреле села Никольское в Белгородской области пострадали двое детей

В селе Никольское Белгородского района в результате атаки со стороны Украины были ранены три человека, в том числе два ребенка, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Над этим районом силы ПВО сбили несколько воздушных целей. По словам Гладкова, в Никольском зафиксировано прямое попадание в дом.

Бригады скорой медицинской помощи доставили в областную клиническую больницу мальчика с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады. По данным ТАСС, первому ребенку девять, а второму семь лет. Третьей пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Кроме того, при ударе были разрушены два жилых дома. Различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, двух хозпостройках, двух коммерческих объектах. Осколки повредили также автобус и три автомобиля.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, сказал Гладков.

Он уточнил, что на данный момент лечение в больницах Белгорода сейчас проходят 65 мирных жителей, из них 7 детей. В Москву отправили 4 взрослых и 3 несовершеннолетних.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Накануне три человека были ранены в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. Женщину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями спины и бедра и мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригады скорой доставили в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с осколочным ранением бедра бойцами самообороны доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.