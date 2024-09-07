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Военная операция на Украине ,  
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В результате обстрела Шебекино пострадали три человека

Гладков: в результате обстрела Шебекино пострадали три человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Три человека были ранены в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями спины и бедра и мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригады скорой доставили в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с осколочным ранением бедра бойцами самообороны доставлен в Шебекинскую ЦРБ (центральную районную больницу. — РБК)», — написал он в телеграм-канале.

При ударе загорелись два частных дома и четыре хозпостройки, сотрудники МЧС потушили огонь. Кроме того, в городе повреждены 12 частных домов, в одном многоквартирном доме повреждена газовая труба.

В результате атак двух беспилотников пострадали кровли и фасады еще двух частных домов. Атаке дрона также подвергся поселок Поляна, там пробило кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия.

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Фото:Министерство обороны России

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 5 сентября, при обстреле Шебекино погиб мирный житель. По словам главы региона, он скончался от полученных ран до прибытия врачей.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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