В результате обстрела Шебекино пострадали три человека
Три человека были ранены в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Женщину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями спины и бедра и мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригады скорой доставили в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с осколочным ранением бедра бойцами самообороны доставлен в Шебекинскую ЦРБ (центральную районную больницу. — РБК)», — написал он в телеграм-канале.
При ударе загорелись два частных дома и четыре хозпостройки, сотрудники МЧС потушили огонь. Кроме того, в городе повреждены 12 частных домов, в одном многоквартирном доме повреждена газовая труба.
В результате атак двух беспилотников пострадали кровли и фасады еще двух частных домов. Атаке дрона также подвергся поселок Поляна, там пробило кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, 5 сентября, при обстреле Шебекино погиб мирный житель. По словам главы региона, он скончался от полученных ран до прибытия врачей.
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