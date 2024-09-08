В Москве потушили загоревшуюся типографию
Пожарные в Москве потушили загоревшуюся типографию, сообщила пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло ночью 8 сентября на втором этаже административного здания. Огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю на площади в 400 кв. м.
По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 49 человек и 14 единиц техники.
В 5:08 МЧС сообщило, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сотрудники ведомства приступили к проливке и разбору конструкций.
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