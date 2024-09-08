Пожарные в Москве потушили загоревшуюся типографию, сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло ночью 8 сентября на втором этаже административного здания. Огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю на площади в 400 кв. м.

По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 49 человек и 14 единиц техники.

В 5:08 МЧС сообщило, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сотрудники ведомства приступили к проливке и разбору конструкций.