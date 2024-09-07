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Около 50 человек эвакуировались из-за пожара в здании ВГИКа в Москве

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Из-за пожара на улице Вильгельма Пика в Москве из здания эвакуировались около 50 человек, никто не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе Управления МЧС по Москве.

«Поступило сообщение о пожаре на улице Вильгельма Пика. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одной из аудиторий на 5-м этаже 12-этажного административного здания. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек», — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале ведомства, видно, что возгорание произошло во ВГИКе, его оперативно потушили.

О том, что пожар начался в здании университета, также писал телеграм-канал «112». По его данным, горела мебель и оборудование, площадь возгорания составляла около 50 кв. м.

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Ранее, ночью 7 сентября, пожар начался на юго-западе Москвы в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, никто не пострадал.

Тогда в здании загорелись «складируемая тара, электрокабели и аккумуляторная батарея». Площадь пожара составила 10 кв. м, его потушили.

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