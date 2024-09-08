В Москве загорелась типография
Пожар начался в типографии в Москве, сообщила пресс-служба МЧС.
По информации ведомства, возгорание произошло на втором этаже административного здания. Огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю, добавили в МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара участвуют 49 человек и 14 единиц техники.
Накануне из-за пожара на улице Вильгельма Пика в Москве из здания эвакуировались около 50 человек. На кадрах, опубликованных МЧС, было видно, что возгорание произошло во ВГИКе. Как сообщил телеграм-канал «112» в университете горела мебель и оборудование на площади около 50 кв. м.
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