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Общество ,  
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В Москве загорелась типография

Пожар начался в типографии в Москве, сообщила пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло на втором этаже административного здания. Огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю, добавили в МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара участвуют 49 человек и 14 единиц техники.

Около 50 человек эвакуировались из-за пожара в здании ВГИКа в Москве
Общество
Фото:МЧС России

Накануне из-за пожара на улице Вильгельма Пика в Москве из здания эвакуировались около 50 человек. На кадрах, опубликованных МЧС, было видно, что возгорание произошло во ВГИКе. Как сообщил телеграм-канал «112» в университете горела мебель и оборудование на площади около 50 кв. м.

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Пожар Москва МЧС типография
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