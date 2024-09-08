В деле о сухпайках для Минобороны появятся новые фигуранты

В деле о поставках некачественных сухпайков для российской армии могут появиться новые обвиняемые, сообщает ТАСС.

«Несколько человек из числа руководящих работников Минобороны допрошены по делу как свидетели. В ходе расследования дела им могут быть предъявлены обвинения, и тогда их процессуальный статус изменится», — сказал собеседник агентства из правоохранительных органов.

В апреле суд арестовал троих топ-менеджеров ГПК — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата). «Позже [Ковалевичу и Михайленко] предъявили обвинение в новой редакции», — рассказал источник «РИА Новости», не уточнив детали.

Согласно материалам дела, обвиняемые под видом заключения госконтрактов на поставки продуктов питания для нужд Минобороны присвоили средства ведомства. Всего предприятие поставило в армию более 9,1 млн сухпайков по завышенной цене. Минобороны признали потерпевшей стороной. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба, который ранее оценили в 1,3 млрд руб.

По делу также проходит бывший заместитель министра обороны по тылу Дмитрий Булгаков. Следствие считает, что он лоббировал интересы ГПК, используя служебное положение. В деле Булгакова, помимо менеджеров ГПК, фигурируют ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно»