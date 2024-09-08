 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

На акции протеста в Тель-Авиве задержали пять человек

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Во время протестов в Тель-Авиве задержали пять человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на полицию.

В ведомстве пояснили, что причиной задержаний стало нарушение порядка, а также нападение на полицейских и других участников акции. Среди арестованных оказался один несовершеннолетний.

По оценке организаторов протестов, на демонстрацию в Тель-Авиве вечером 7 сентября вышли 500 тыс. человек. Вместе с тем, это число равно численность населения города.

Протестующие обвиняют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он намеренно препятствует заключению сделки об освобождении заложников и выкрикивают лозунги: «Нетаньяху — убийца».

Акции прошли и в других городах. В частности, члены семей заложников выступили с речами в ходе протеста у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме.

Сколько израильских заложников держит в плену ХАМАС
Общество

Массовые акции в стране проходят регулярно. Демонстранты требуют немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы.

7 октября 2023 года бойцы ХАМАС атаковали южные территории Израиля. Тогда, по данным израильской стороны, были убиты более 1,2 тыс. человек, в плен попали около 250 из числа военнослужащих и мирных жителей. По данным на сентябрь 2024 года, в плену ХАМАС остается 101 человек, и минимум треть из них уже мертвы.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Тель-Авив Израиль Иерусалим ХАМАС Нетаньяху задержания
Материалы по теме
Экс-главком НАТО рассказал, какое будущее войны показал ХАМАС
Политика
ХАМАС выложил видео с «последним посланием» убитого в Газе россиянина
Политика
США предъявили обвинения ХАМАС из-за убийства американцев 7 октября
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
На акции протеста в Тель-Авиве задержали пять человекПолитика, 01:50
Трамп рассказал об обиде на Путина из-за поддержки ХаррисПолитика, 01:43
Белорусская теннисистка Соболенко выиграла US OpenСпорт, 01:15
Директор ЦРУ рассказал, когда видел риск ядерного удара РоссииПолитика, 01:10
Умер автор текста саундтрека к «Титанику»Общество, 01:09
Супертайфун «Яги» снес крышу стадиона, где должен выступить Канье УэстОбщество, 00:43
Военкор Сладков заявил, что на него заводили дело о дискредитации армииПолитика, 00:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
The Hill рассказал, чем будет заниматься Байден до отставкиПолитика, 00:13
Иран задумался о переносе столицы из ТегеранаПолитика, 00:10
Какую революцию ждут от квантовых технологийРБК и Сбер, 07 сен, 23:59
На Кубани произошла массовая драка из-за девушкиОбщество, 07 сен, 23:39
ФСБ рассекретила архив о массовых казнях в Донецке в 1940-хПолитика, 07 сен, 22:56
Более 2,6 млн москвичей проголосовали на выборах в МосгордумуПолитика, 07 сен, 22:34
Долина словами «в самом разгаре» описала ход дела о мошенничествеОбщество, 07 сен, 22:12