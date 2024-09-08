На акции протеста в Тель-Авиве задержали пять человек

Во время протестов в Тель-Авиве задержали пять человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на полицию.

В ведомстве пояснили, что причиной задержаний стало нарушение порядка, а также нападение на полицейских и других участников акции. Среди арестованных оказался один несовершеннолетний.

По оценке организаторов протестов, на демонстрацию в Тель-Авиве вечером 7 сентября вышли 500 тыс. человек. Вместе с тем, это число равно численность населения города.

Протестующие обвиняют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он намеренно препятствует заключению сделки об освобождении заложников и выкрикивают лозунги: «Нетаньяху — убийца».

Акции прошли и в других городах. В частности, члены семей заложников выступили с речами в ходе протеста у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме.

Массовые акции в стране проходят регулярно. Демонстранты требуют немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы.

7 октября 2023 года бойцы ХАМАС атаковали южные территории Израиля. Тогда, по данным израильской стороны, были убиты более 1,2 тыс. человек, в плен попали около 250 из числа военнослужащих и мирных жителей. По данным на сентябрь 2024 года, в плену ХАМАС остается 101 человек, и минимум треть из них уже мертвы.