Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье
Два человека, которые пострадали в результате пожара на парковке в Одинцово, были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Московской области.
«В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли, еще двое госпитализированы в стационар в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Пожар начался днем 7 сентября во время ремонтных работ в здании многоуровневой парковки в Одинцово. Причины возгорания пока устанавливают.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее МЧС сообщало, что пожар локализовали на площади 713 кв. м, а после полностью потушили. Ведомство тогда уточнило, что погибли два человека, удалось спасти еще двух и десять человек были эвакуированы, троих госпитализировали.
По данным агентства «РИА Новости», в результате пожара сгорели около 20 автомобилей.
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