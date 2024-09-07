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Общество ,  
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Два человека, которые пострадали в результате пожара на парковке в Одинцово, были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Московской области.

«В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли, еще двое госпитализированы в стационар в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

После пожара на парковке в Одинцово возбудили уголовное дело
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Фото:Александр Горбачев / ТАСС

Пожар начался днем 7 сентября во время ремонтных работ в здании многоуровневой парковки в Одинцово. Причины возгорания пока устанавливают.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье
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Ранее МЧС сообщало, что пожар локализовали на площади 713 кв. м, а после полностью потушили. Ведомство тогда уточнило, что погибли два человека, удалось спасти еще двух и десять человек были эвакуированы, троих госпитализировали.

По данным агентства «РИА Новости», в результате пожара сгорели около 20 автомобилей.

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