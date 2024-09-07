После пожара на парковке в Одинцово возбудили уголовное дело

Фото: Александр Горбачев / ТАСС

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара на парковке в Одинцово, в результате которого погибли два человека, сообщает управление СК по Московской области.

«В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту возгорания на парковке, в результате которого погибли и пострадали люди», — говорится в сообщении.

Речь идет о ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным ведомства, пожар начался днем 7 сентября во время ремонтных работ в здании многоуровневой парковки в поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа. Количество погибших и пострадавших уточняют. Следователи также устанавливают причины произошедшего.

Ранее региональное управление МЧС сообщало, что при пожаре погибли два человека. Возгорание локализовали на площади 713 кв. м, а после полностью ликвидировали. Пожарные спасли двух человек и десять эвакуировали, трое были госпитализированы.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало, что в результате произошедшего сгорели около 20 автомобилей.