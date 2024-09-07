Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве, сообщила пресс-служба российского правительства в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что свой голос премьер отдал в онлайн-формате.

«Зарегистрировавшимся в системе электронного голосования не нужно посещать избирательный участок, поэтому глава правительства заполнил бюллетень с компьютера», — говорится в сообщении.

6 сентября в России начались региональные выборы, они будут длиться до 8 сентября. Граждане должны избрать глав 21 региона. В Москве на этих выборах изберут восьмой созыв Московской городской думы и муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.

6 сентября, в первый день голосования, свои бюллетени заполнили российский президент Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Собянин подчеркнул, что проголосовал через страницу онлайн-голосования в Москве.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, которые передает ТАСС, всего с начала голосования в России предотвратили более 4,6 тыс. хакерских атак на ресурсы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ).