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Единый день голосования ,  
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Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве

Сюжет
Единый день голосования
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве, сообщила пресс-служба российского правительства в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что свой голос премьер отдал в онлайн-формате.

«Зарегистрировавшимся в системе электронного голосования не нужно посещать избирательный участок, поэтому глава правительства заполнил бюллетень с компьютера», — говорится в сообщении.

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6 сентября в России начались региональные выборы, они будут длиться до 8 сентября. Граждане должны избрать глав 21 региона.

В Москве на этих выборах изберут восьмой созыв Московской городской думы и муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.

6 сентября, в первый день голосования, свои бюллетени заполнили российский президент Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Собянин подчеркнул, что проголосовал через страницу онлайн-голосования в Москве.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, которые передает ТАСС, всего с начала голосования в России предотвратили более 4,6 тыс. хакерских атак на ресурсы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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Михаил Мишустин региональные выборы выборы в Мосгордуму голосование онлайн
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Элла Памфилова фото

Элла Памфилова

политик, председатель Центризбиркома
12 сентября 1953 года
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