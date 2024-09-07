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Школьники из России завоевали «золото» на олимпиаде по информатике

Гимран Абдулин, Петр Лосев, Иван Пискарев, Дарья Грекова
Гимран Абдулин, Петр Лосев, Иван Пискарев, Дарья Грекова (Фото: пресс-служба МФТИ)

Четверо российских школьников, которые участвовали в 36-й Международной олимпиаде по информатике в Александрии в Египте, получили золотые медали.

Награды получили Гимран (лицей-интернат № 2, г. Казань), Дарья (школа № 57, г. Москва), Петр (школа № 57, г. Москва) и Иван (школа № 2086, г. Москва).

Для участия в олимпиаде школьники проходили национальные отборы. Всего в конкурсе принимали участие представители 94 государств, в том числе США, Китая, Израиля и других. От каждой страны участвовали по четыре человека.

Соревнования проходили в два тура, каждый из них длился по пять часов. За это время участники олимпиады должны были решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.

Ракова сообщила о подготовке школьников Москвы ко Всероссийской олимпиаде
Общество
Анастасия Ракова

Подготовкой российских школьников занимались преподаватели трех московских вузов: Московского физико-технического института
(МФТИ), Национального исследовательского университета ИТМО и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Руководителем тренерского штаба выступил директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

«Задания по информатике наиболее близко соотносятся с теми задачами, которые сейчас стоят перед IT-инженерами в индустрии, — с изучением криптографии, машинного обучения и других направлений», — отметил Малеев.

Школьников поздравили с победой зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года, в 2023 году все российские школьники, которые участвовали в состязании, также получили золотые медали.

В конце августа заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале подготовки школьников к участию во Всероссийской олимпиаде. Учеников начали принимать в подготовительные группы, их подготовкой будут заниматься ведущие преподаватели города.

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Египет Александрия Олимпиада школьники золотая медаль
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Сергей Кравцов

министр просвещения России
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Дмитрий Чернышенко

вице-премьер России
20 сентября 1968 года
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