Ракова сообщила о подготовке школьников Москвы ко Всероссийской олимпиаде

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За неделю до начала нового учебного года в столице стартовала подготовка школьников к участию во Всероссийской олимпиаде. Ребят начали принимать в подготовительные группы, которые будут вести ведущие преподаватели города. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в прошлом году через такие группы прошли 40 тыс. человек. «Благодаря трудолюбию ребят и всесторонней поддержке города они показывают блестящие результаты на интеллектуальных соревнованиях, — рассказала вице-мэр. — Только в этом году москвичи завоевали награды на Всероссийской робототехнической олимпиаде, взяли золото на международных олимпиадах в Казахстане, Иране и Саудовской Аравии. А всего на счету столичных школьников по итогам девяти состязаний 35 медалей разного достоинства».

Работа подготовительных групп устроена следующим образом. Сначала ребята должны пройти отбор и показать уровень знаний, достойный участия в олимпиадах. Отбор проходит в разных форматах — дистанционном, очном, как собеседование или тест. Победители и призеры прошлогодних олимпиад допускаются в группы без конкурса.

Успешно прошедшие отбор становятся кандидатами в сборную Москвы: для них весь 2024/2025 учебный год будут проходить еженедельные семинары, онлайн-курсы и так далее. Те, кто отбор не прошел, а также учащиеся младших классов попадают в резерв сборной, для них также будут проводиться кружки и курсы.

Занятия в группах будут проходить по 24 предметам. Их будут проводить эксперты Центра педагогического мастерства, академики РАН, преподаватели МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов Москвы. Участвовать в занятиях будут и психологи. «Мы понимаем, что олимпиада — это серьезное испытание, которое требует много сил, в том числе и моральных, — отметила заммэра Ракова. — Именно поэтому к подготовке привлечены не только лучшие преподаватели города, но и профессиональные психологи».