В Харькове прогремел взрыв
В Харькове раздался взрыв, сообщают украинские издания «Страна.ua» и Суспільне.
Глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов рассказал об атаке на город Люботин, который находится примерно в 25 км к западу от Харькова. По его словам, были повреждены жилые дома, три женщины обратились за медицинской помощью.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
1 сентября Синегубов сообщил, что после серии взрывов в Харькове была повреждена инфраструктура, несколько человек пострадали. Кроме того, он доложил об ударе по Люботину, в результате которого ранения получили три человека.
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