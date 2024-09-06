В Харькове прогремел взрыв

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Харькове раздался взрыв, сообщают украинские издания «Страна.ua» и Суспільне.

Глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов рассказал об атаке на город Люботин, который находится примерно в 25 км к западу от Харькова. По его словам, были повреждены жилые дома, три женщины обратились за медицинской помощью.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

1 сентября Синегубов сообщил, что после серии взрывов в Харькове была повреждена инфраструктура, несколько человек пострадали. Кроме того, он доложил об ударе по Люботину, в результате которого ранения получили три человека.