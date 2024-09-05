Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки морских беспилотников

Перед этим Андрей Кравченко предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров, он попросил жителей первой береговой линии не выходить на улицу

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил мэр Андрей Кравченко в телеграм-канале.

Он попросил жителей первой береговой линии не выходить на улицу и «находиться в помещении без стекол».

Около часа назад глава города предупредил об угрозе атаки морских беспилотников.

В прошлый раз Новороссийск подвергся атаке морских дронов в июле. Минобороны тогда отчиталось об уничтожении двух беспилотников. Мэр сообщал, что при атаке два коммерческих помещения и одна квартира получили незначительные повреждения, никто не пострадал.