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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки морских беспилотников

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров
Сюжет
Военная операция на Украине
Перед этим Андрей Кравченко предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров, он попросил жителей первой береговой линии не выходить на улицу

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил мэр Андрей Кравченко в телеграм-канале.

Он попросил жителей первой береговой линии не выходить на улицу и «находиться в помещении без стекол».

Около часа назад глава города предупредил об угрозе атаки морских беспилотников.

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В прошлый раз Новороссийск подвергся атаке морских дронов в июле. Минобороны тогда отчиталось об уничтожении двух беспилотников. Мэр сообщал, что при атаке два коммерческих помещения и одна квартира получили незначительные повреждения, никто не пострадал.

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Елена Чернышова
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