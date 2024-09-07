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Росавиация сообщила о состоянии черных ящиков рухнувшего на Камчатке Ми-8

Глава Росавиации рассказал о состоянии черных ящиков рухнувшего на Камчатке Ми-8

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с главой региона Владимиром Солодовым.

«Думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Ядрова, на месте крушения работают две комиссии — от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и комиссия Росавиации и Ространснадзора. «Черные ящики» вертолета будут доставлены в Москву.

Ядров отметил, что у компании «Витязь-Аэро», которая владела рухнувшим воздушным судном, ранее была авиакатастрофа и «были замечания». Однако, как заметил глава Росавиация, авиакомпания устранила недочеты и продолжила эксплуатацию.

«Мы понимаем, что многие населенные пункты Камчатки не обеспечены никаким другим видом транспорта, кроме авиационного, и ту социальную напряженность, которая может возникнуть, мы тоже должны не допустить», — добавил он.

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Ми-8 пропал на Камчатке утром 31 августа. На борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Спустя день его обломки были найдены неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. 2 сентября МЧС сообщило, что на месте крушения обнаружены тела всех 22 погибших.

В Следственном комитета назвали две основные версии авиакатастрофы — ошибка пилота и техническая неисправность. Ведомство возбудило дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц).

В 2021 году Росавиация ограничила сертификат «Витязь-Аэро», запретив ей коммерческие перевозки пассажиров, после крушения вертолета Ми-8, которое произошло также на Камчатке. Ми-8 тогда упал в Курильское озеро, на его борту находились 13 туристов и три члена экипажа. В результате инцидента погибли восемь человек, еще восьмерым удалось спастись.

Менее чем через год авиакомпании вернули сертификат эксплуатанта и весной 2022 года она продолжила коммерческие перевозки.

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Теги
Росавиация Дмитрий Ядров Вертолет Ми-8 авиакатастрофа Камчатка черные ящики
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