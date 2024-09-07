 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Экс-кандидат в президенты США оценил данные о вмешательстве в выборы

Экс-участник гонки в США Рамасвами оценил данные о вмешательстве России в выборы
Сюжет
Выборы президента США

Предприниматель Вивек Рамасвами, в январе отозвавший свою кандидатуру на высший пост в США, заявил, что не верит в заявления о попытках России вмешаться в выборы американского президента.

5 сентября он выступал с журналистом Такером Карлсоном в городе Анахайм в штате Калифорния. В ходе беседы Рамасвами отметил, что во время предыдущих выборов в 2016 и 2020 годах американская сторона также обвиняла Россию во вмешательстве в избирательный процесс. При этом, по его словам, «на самом деле это было вмешательство США в выборы в США».

«Так что я на самом деле не покупаюсь на то, что они здесь продают», — резюмировал политик.

В разведке США заявили об «изощренных» попытках России вмешаться в выборы
Политика

В начале сентября администрация действующего американского президента Джо Байдена заявила, что поддерживаемые Москвой структуры на протяжении многих лет проводили масштабную операцию по вмешательству в президентские выборы в США 2024 года. В Кремле называли подобные обвинения в адрес России абсурдными.

Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России

На певицу Монеточку завели уголовное дело

Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Видеообзор на новый Haval H5

Как изменился российский крипторынок после ухода Binance

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Вивек Рамасвами Россия США выборы президента вмешательство в выборы
Материалы по теме
В разведке США заявили об «изощренных» попытках России вмешаться в выборы
Политика
Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис на выборах президента
Политика
В Белом доме призвали Путина не говорить о выборах в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Starliner отстыковался от МКС для возвращения на Землю без экипажаТехнологии и медиа, 04:12
В Киеве прозвучало две серии взрывовПолитика, 04:05
В Воронежской области из-за дрона загорелись взрывоопасные объектыПолитика, 03:47
Экс-кандидат в президенты США оценил данные о вмешательстве в выборыПолитика, 03:45
Reuters назвал срок вывода из Ирака оставшихся сил СШАПолитика, 03:33
Сотрудница Минкультуры Украины умерла во время проверки монастыряОбщество, 02:54
В МИД заявили о «негласном» росте закупок российского газаЭкономика, 02:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 02:11
МВД утвердило требования к хранению и использованию автомобильных аптечекОбщество, 01:59
В США 15-летний подросток погиб при стрельбе в школеОбщество, 01:59
В Махачкале произошла перестрелка у компьютерного клубаОбщество, 01:26
Ведение реестра воинского учета передадут МинобороныОбщество, 01:13
Маск оценил слова Путина о поддержке Камалы ХаррисПолитика, 00:58
В Москве произошел пожар в Центре акушерства им. КулаковаОбщество, 00:52