Предприниматель Вивек Рамасвами, в январе отозвавший свою кандидатуру на высший пост в США, заявил, что не верит в заявления о попытках России вмешаться в выборы американского президента.

5 сентября он выступал с журналистом Такером Карлсоном в городе Анахайм в штате Калифорния. В ходе беседы Рамасвами отметил, что во время предыдущих выборов в 2016 и 2020 годах американская сторона также обвиняла Россию во вмешательстве в избирательный процесс. При этом, по его словам, «на самом деле это было вмешательство США в выборы в США».

«Так что я на самом деле не покупаюсь на то, что они здесь продают», — резюмировал политик.

В начале сентября администрация действующего американского президента Джо Байдена заявила, что поддерживаемые Москвой структуры на протяжении многих лет проводили масштабную операцию по вмешательству в президентские выборы в США 2024 года. В Кремле называли подобные обвинения в адрес России абсурдными.