Мэр Новороссийска сообщил о закрытии пляжей на фоне атаки морских дронов
В Новороссийске в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничено движение транспорта и закрыты пляжи, сообщил мэр Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.
Он также предостерег жителей от прогулок по набережной.
Ранее в ночь с 4 на 5 сентября в городе был объявлен сигнал тревоги. Позднее мэр сообщил об отражении атаки морских беспилотников.
В прошлый раз Новороссийск подвергся атаке морских дронов в июле. Минобороны тогда отчиталось об уничтожении двух беспилотников. Мэр сообщал, что при атаке два коммерческих помещения и одна квартира получили незначительные повреждения, никто не пострадал.
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