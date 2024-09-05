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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Новороссийска сообщил о закрытии пляжей на фоне атаки морских дронов

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Военная операция на Украине

В Новороссийске в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничено движение транспорта и закрыты пляжи, сообщил мэр Андрей Кравченко в своем телеграм-канале. 

Он также предостерег жителей от прогулок по набережной.

Ранее в ночь с 4 на 5 сентября в городе был объявлен сигнал тревоги. Позднее мэр сообщил об отражении атаки морских беспилотников. 

Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки морских беспилотников
Политика

В прошлый раз Новороссийск подвергся атаке морских дронов в июле. Минобороны тогда отчиталось об уничтожении двух беспилотников. Мэр сообщал, что при атаке два коммерческих помещения и одна квартира получили незначительные повреждения, никто не пострадал.

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Теги
Новороссийск Краснодарский край ограничение движения дроны
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