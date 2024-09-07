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Общество ,  
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В США 15-летний подросток погиб при стрельбе в школе

В американском штате Мэриленд 15-летний подросток погиб при стрельбе в школе

В американском штате Мэриленд один подросток выстрелил в другого в школе, в результате 15-летний мальчик погиб, сообщает ABC News.

Стрельба произошла в школьном туалете в городе Джоппа. Как сообщили власти, пострадавшего вывели из уборной другие ученики и передали медсестрам и директору. После этого подростка доставили в больницу, где он умер.

По подозрению в преступлении задержан 16-летний ученик этой школы. Как считают в полиции, он выстрелил в 15-летнего мальчика во время ссоры, после чего попытался скрыться в домах близ учебного заведения, однако был пойман. Пистолет, из которого стрелял подозреваемый, полиция не нашла.

Шериф округа заявил, что задержанный подросток уже был «известен правоохранительным органам», так как с 2022 года было более десяти инцидентов, когда он выступал в качестве жертвы, либо свидетеля, либо подозреваемого.

ABC отмечает, что в школе, где произошла стрельба, не установлены металлодетекторы.

Жертвами стрельбы в школе в США стали не менее четырех человек
Общество
Фото:Megan Varner / Getty Images

4 сентября стрельба произошла в школе в Уиндере в штате Джорджия, в результате погибли четыре человека — два учителя и два ученика. Еще девять человек были доставлены в больницы.

По подозрению в стрельбе задержан 14-летний подросток Кольт Грей. В ФБР заявили, что он понесет наказание как совершеннолетний.

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Теги
Школа Дети США Мэриленд стрельба
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