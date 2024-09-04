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Общество ,  
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Жертвами стрельбы в школе в США стали не менее четырех человек

Фото: Megan Varner / Getty Images
Фото: Megan Varner / Getty Images

В результате стрельбы в школе в США погибли четыре человека, еще девять были ранены, сообщает бюро расследований штата Джорджия в соцсети X (бывший Twitter).

«Четверо погибших. Еще девять доставлены в различные больницы с ранениями», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый был задержан.

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Стрельба произошла в средней школе Апалачи в Уиндере (штат Джорджия).

Шериф округа Барроу Джад Смит на короткой пресс-конференции на месте происшествия сообщил, что власти получили звонок о стрелке около 9:30 утра 4 августа (16:30 мск).

По данным переписи 2020 года, в Уиндере проживало около 18 тыс. человек. Школьная система округа Барроу является 24-м по величине школьным округом в штате. Она обслуживает около 15 тыс. учеников, более 1,9 тыс. из которых обучаются в средней школе Апалачи.

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