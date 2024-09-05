ФБР задержало 14-летнего ученика по подозрению в стрельбе в школе

В стрельбе в американской школе, в результате которой погибли четыре человека, подозревают 14-летнего подростка Кольта Грея. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу местного отделения ФБР Криса Ози.

Стрелок задержан, ему будет предъявлено обвинение в убийстве, причем Грей понесет наказание как совершеннолетний, заявил Ози.

По оценке CNN, эта стрельба стала одной из наиболее кровавых за последние годы: с 2008 года было всего 11 случаев стрельбы в школах с четырьмя или более смертями.

Стрельба произошла 4 сентября в средней школе Апалачи в Уиндере (штат Джорджия), в которой обучаются почти 2 тыс. детей.

Шериф округа Барроу Джад Смит на короткой пресс-конференции на месте происшествия сообщил, что власти получили звонок о стрелке около 9:30 утра 4 августа (16:30 мск).

По данным бюро расследований штата Джорджия, жертвами стрельбы стали не менее четырех человек. Как уточнил Ози, были убиты двое учителей и двое учеников. Еще девять других жертв были доставлены в больницы.