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МВД показало кадры задержания стрелявшего из окна в Красноярске

МВД показало кадры задержания стрелявшего из окна в Красноярске
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Оперативники в Красноярске задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна на улице Аэровокзальной, сообщает пресс-служба регионального отделения МВД. Ведомство также опубликовало кадры задержания нарушителя правопорядка.

«В результате совместной работы сотрудников полиции и спецназа Росгвардии подозреваемый в стрельбе на ул. Аэровокзальной задержан», — говорится в сообщении в телеграм-канале. В МВД уточнили, что оружие, из которого тот стрелял, изъяли.

В Красноярске неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома
Общество
Фото:Алексей Белкин / Global Look Press

Задержанным оказался местный житель 1993 года рождения. Сейчас он находится в отделе полиции № 10. В результате его действий никто не пострадал.

По словам врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю полковника полиции Владимира Юрченко, сообщения о стрельбе поступили в отдел полиции около 16:00 по местному времени. Мужчина вел стрельбу из окна на третьем этаже жилого дома.

Сотрудники полиции и Росгвардии оцепили дом и вывели оттуда жильцов, уточнил Юрченко.

Ранее в МВД Красноярского края сообщили, что мужчина открыл стрельбу из окна по припаркованным рядом с домом автомобилям. Тогда местные СМИ со ссылкой на публикации жильцов писали, что тот мог стрелять по прохожим. По данным телеграм-канала Mash, правонарушитель стрелял по воробьям, которые мешали ему спать.

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Красноярск МВД Росгвардия задержание стрельба
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