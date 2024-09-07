В Москве произошел пожар в Центре акушерства им. Кулакова
На юго-западе Москвы в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова произошел пожар, сообщили «РЕН ТВ» и «Агентство Москва» со ссылкой на источники.
Возгорание произошло в подвале. Как уточнил собеседник «Агентства Москва», там загорелись «складируемая тара, электрокабели и аккумуляторная батарея». Площадь пожара составила 10 кв. м, его потушили.
До прибытия пожарных в соседний корпус НМИЦ были эвакуированы 12 человек, пишет издание со ссылкой на столичное управление МЧС. По данным «РЕН ТВ», в числе эвакуированных десять пациентов. В спасательном ведомстве сообщили, что никто не пострадал.
Год назад, в августе 2023-го, пожар произошел в этом же Центре на минус первом этаже. Тогда там загорелись два электросветильника.
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