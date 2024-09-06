В Зеленограде потушили пожар в депо «Крюково»

Video

Пожарные ликвидировали возгорание на границе Москвы и Московской области, никто не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Москвы.

«Огнеборцы столицы ликвидировали пожар на границе Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

Загорелись автомобильные покрышки и пластиковые емкости, площадь пожара достигла 150 кв м, он был ликвидирован в 21:33 мск.

Пожар возник на улице Новокрюковская в Зеленограде.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) сообщили РБК, что загорелись ливневые очистные сооружения. Пожар произошел на строительной площадке сторонней организации и на движение поездов не повлиял. Для тушения возгорания ОЖД направила пожарный поезд станции Ховрино.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах уточнил, что пластиковые емкости горели в депо «Крюково», расположенном в Зеленограде. Пострадавших не было, уточнили агентству в МЧС России.

Моторвагонное депо «Крюково» относится к Октябрьской железной дороге. Оно было открыто в 2000 году и занимается ремонтом и обслуживанием пассажирского подвижного состава — электричек.