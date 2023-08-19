МЧС: в Центре акушерства им. Кулакова на юго-западе Москвы произошел пожар

На юго-западе Москвы произошел пожар в Центре акушерства им. Кулакова

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Москва (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

На минус первом этаже Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, расположенного на ул. Академика Опарина, д. 4/4, произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 12:50. Загорелись два электросветильника. По прибытии спасателей пожар уже был ликвидирован. Площадь возгорания не сообщается. Никто не пострадал.

Также сегодня возгорание произошло на парковке ТЦ «Пролетарский» в Москве. Загорелся легковой автомобиль. Эвакуировались 2,5 тыс. человек. Пожар потушен. Никто не пострадал.