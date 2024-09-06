Пользователи сообщили о сбоях в работе Rutube
Россияне столкнулись со сбоями в работе видеохостинга Rutube, следует из данных «Сбой.рф».
По информации сервиса, всего за сутки 1,3 тыс. пользователей сообщили о неисправной работе видеохостинга. Пик неполадок пришелся на 19:15 мск — тогда зафиксировали 214 жалоб пользователей. Спустя треть часа произошел спад — до 63 жалоб. Затем был зафиксирован очередной рост жалоб — до 148.
На Москву пришлось 27% всех жалоб, на втором месте Санкт-Петербург — 9%.
По данным сервиса Downdetector, 6 августа больше половины сообщений связаны со сбоем сайта — 57%. Около трети — 30% — со сбоем мобильного приложения.
О проблемах в работе Rutube также сообщили пользователи сервиса детектора сбоев — Downradar. Так, почти две сотни жалоб приходятся на жителей Москвы — 172, а Петербурга — 153.
РБК направил запрос Rutube.
В конце августа Rutube из-за роста числа пользователей и замедления работы YouTube увеличил мощности на 30% за тот месяц. В пресс-службе компании сообщили РБК, что к концу года планируется увеличение еще в два раза.
Российские пользователи стали жаловаться на работу YouTube в начале августа. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. Российские провайдеры начали использовать решения, которые преодолевают замедление YouTube.
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