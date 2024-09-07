Суд вынесет приговор Трампу по «делу Сторми Дэниелс» после выборов

Приговор экс-президенту США Дональду Трампу по обвинению в фальсификации финансовой документации будет вынесен после проведения выборов на высший пост в стране — 26 ноября, сообщил судья Хуан Мерчан, передает NBC News.

Оглашение приговора ранее было перенесено на 18 сентября, однако адвокаты Трампа снова попросили его отсрочить. Они хотят получить больше времени для обжалования решения касательно президентской неприкосновенности (суд должен вынести его 16 сентября).

«Члены жюри присяжных усердно работали над этим делом, и их вердикт должен быть уважаем и рассмотрен таким образом, чтобы он не был размыт грандиозностью предстоящих президентских выборов. Аналогичным образом, если это необходимо, подсудимый имеет право на слушание по вынесению приговора с соблюдением и защитой его конституционных прав», — заявил Мерчан.

Против Трампа заведено несколько уголовных дел. По версии обвинения, в 2006 году он вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд, более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс. Спустя десять лет, за несколько дней до президентских выборов, его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA), а после избрания политик возместил юристу эту сумму, замаскировав выплаты под оплату его юридических услуг (общая сумма 11 подписанных им чеков составила $420 тыс.).

В конце мая суд присяжных признал вину Трампа по всем 34 пунктам обвинения. Изначально наказание должны были озвучить 11 июля, однако позднее оглашение приговора было перенесено.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.