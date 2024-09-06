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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о нескольких селах и хуторах без света из-за обстрела

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

При ударе в населенном пункте была повреждена линия электроснабжения, в результате оказались обесточены села Тишанка и Новое, а также хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

Село Новое ВСУ также атаковали при помощи беспилотника, там повреждения получил частный дом. Еще один частный дом попал под удар дрона-камикадзе в селе Березовка в Борисовском районе региона.

По словам Гладкова, в результате атак никто не пострадал.

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Накануне, 5 сентября, ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино. В результате погиб мирный житель, еще в двух частных домах вспыхнули пожары.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел дроны Военная операция на Украине
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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