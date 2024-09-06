Гладков сообщил о нескольких селах и хуторах без света из-за обстрела
Село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
При ударе в населенном пункте была повреждена линия электроснабжения, в результате оказались обесточены села Тишанка и Новое, а также хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.
Село Новое ВСУ также атаковали при помощи беспилотника, там повреждения получил частный дом. Еще один частный дом попал под удар дрона-камикадзе в селе Березовка в Борисовском районе региона.
По словам Гладкова, в результате атак никто не пострадал.
Накануне, 5 сентября, ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино. В результате погиб мирный житель, еще в двух частных домах вспыхнули пожары.
Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России
На певицу Монеточку завели уголовное дело
Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Видеообзор на новый Haval H5
Как изменился российский крипторынок после ухода Binance
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов