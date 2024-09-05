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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Шебекино погиб мирный житель

Гладков: при обстреле Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, он скончался от полученных ран до прибытия врачей. Гладков выразил соболезнование близким погибшего.

Кроме того, в результате прямых попаданий вспыхнули пожары в двух частных домах, двух хозяйственных постройках и на складе на территории предприятия — их тушат. В десяти частных домах повреждены окна, крыши, фасады и заборы, добавил Гладков.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC

Город Шебекино расположен менее чем в пяти километрах от границы с Харьковской областью Украины. Он регулярно попадает под обстрелы. В частности, 31 августа город обстреляли дважды — тогда пострадали два человека.

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Шебекино Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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