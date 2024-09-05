Медведев призвал заставлять детей мигрантов выучить русский язык
Дети мигрантов, которые учатся в российских школах, должны осваивать русский язык, их нужно «постепенно заставлять» его выучить. Об этом на встрече с коллективом агентства ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, школы должны постепенно, «без хамства», заставлять их выучить русский язык.
«Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски. Надо постепенно заставлять их учить. А кто не учит — ну, не пускать», — сказал Медведев.
В апреле 2024 года права принимать экзамены на русский язык лишились центры помощи мигрантам. Раньше они могли это делать от имени российских вузов. По требованию Минобрнауки контракты с ними были расторгнуты.
После этого в Минобрнауки заявили, что процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, с января по май 2024 года вырос с 3 до 30%.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 4 сентября заявил, что в законодательстве нужно ликвидировать пробел, который позволяет низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить с собой в Россию семьи.
Ответственность за приехавшего в страну иностранца должна лежать на предприятии, которое его пригласило, сказал Володин.
«При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью», — подчеркнул он.
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