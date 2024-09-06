Сийярто осудил идею ударов вглубь России западным оружием

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил использование поставляемого на Украину западного оружия для ударов вглубь России. Об этом сообщил в соцсети X венгерский госсекретарь Золтан Ковач.

«Что касается Украины, то министр Сийярто осудил идею использования поставляемого Западом оружия для нанесения ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией», — написал он.

По словам Ковача, Сийярто подтвердил, что Венгрия и дальше не будет поставлять Киеву оружие, так как это только поспособствует продолжению конфликта и принесет еще «больше смертей и больше разрушений».

Венгрия неоднократно демонстрировала особую от других стран ЕС позицию по украинскому вопросу. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 сентября заявил, что для урегулирования конфликта на Украине первым делом необходимо прекратить огонь, а не согласовывать мирный план между сторонами.

«Если мы будем ждать мирного плана, приемлемого для обеих сторон в войне на Украине, мира никогда не будет», — сказал он.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.