Avito: в производстве станков зарплаты выросли за год на 82%, до 128 тыс. руб.

Эксперты назвали сферу промышленности с ростом зарплат 82% за год

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Самой высокооплачиваемой сферой в промышленности по итогам лета 2024 года стало производство индустриального оборудования и станков: в среднем работодатели предлагают специалистам 128 728 руб. в месяц при полной занятости, что на 82% больше, чем летом 2023 года.

Средняя предлагаемая зарплата по всей промышленной сфере — 77 603 руб. в месяц при полной занятости, что на 26% больше, чем в это же время год назад.

В каких отраслях промышленности зарплаты за год выросли больше всего (процент роста, отрасль, зарплата в 2024 году):

82% — Производство промышленного оборудования и станков — 128 728 руб.

73% — Добыча и переработка угля, руд и полезных ископаемых — 111 808 руб.

41% — Тяжелое машиностроение — 103 617 руб.

18% — Ракетно-космическая промышленность — 79 123 руб.

36% — Пищевая промышленность — 62 318 руб.

Ранее сервис сообщил, что наибольший рост зарплат по сравнению с летом 2023 года был зафиксирован в сфере домашнего персонала.

«Предлагаемые зарплаты для соискателей в этой сфере выросли на 55%, достигнув в среднем около 76 531 руб. в месяц при полной занятости», — сообщили эксперты.

Авторы исследования отнесли к сфере домашнего персонала нянь, сиделок, репетиторов, личных поваров и водителей.