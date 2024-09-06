Путин посвятил заседание Совбеза контролю за воздушным пространством
Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности контроль воздушного пространства над территорией страны, сообщает пресс-служба Кремля.
«В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией Российской Федерации», — заявил Путин.
Президент уточнил, что выслушает только одного докладчика, а затем попросил высказаться по теме руководителей других «заинтересованных ведомств».
Встречу Путин провел по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево.
Президент регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза.
На предыдущем совещании, которое состоялось 16 августа, Путин обсудил с Совбезом новые технические решения, используемые при проведении военной операции на Украине.
Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России
На певицу Монеточку завели уголовное дело
Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Видеообзор на новый Haval H5
Как изменился российский крипторынок после ухода Binance
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов