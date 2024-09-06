Путин посвятил заседание Совбеза контролю за воздушным пространством

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности контроль воздушного пространства над территорией страны, сообщает пресс-служба Кремля.

«В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией Российской Федерации», — заявил Путин.

Президент уточнил, что выслушает только одного докладчика, а затем попросил высказаться по теме руководителей других «заинтересованных ведомств».

Встречу Путин провел по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево.

Президент регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза.

На предыдущем совещании, которое состоялось 16 августа, Путин обсудил с Совбезом новые технические решения, используемые при проведении военной операции на Украине.