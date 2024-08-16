Путин обсудил с Совбезом новые технические решения для военной операции

Владимир Путин (Фото: Алексей Бабушкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности новые технические решения, которые используются при проведении военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции», — заявил Путин на совещании с Совбезом 16 августа.

Глава государства также добавил, что министр обороны Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления и выступит на совещании по видеоконференции.

Президент регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза.

На предыдущем совещании, которое состоялось 9 августа, Путин и члены СБ обсудили вопросы борьбы с терроризмом и заслушали доклад директора ФСБ Александра Бортникова.

12 августа президент провел совещание в своей резиденции в «Ново-Огарево» по ситуации в приграничных регионах страны. В нем участвовали члены Совета безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.