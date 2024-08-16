 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин обсудил с Совбезом новые технические решения для военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Бабушкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности новые технические решения, которые используются при проведении военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции», — заявил Путин на совещании с Совбезом 16 августа.

Глава государства также добавил, что министр обороны Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления и выступит на совещании по видеоконференции.

Путин переназначил заместителей Патрушева в Совбез к Шойгу
Политика
Рашид Нургалиев

Президент регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза.

На предыдущем совещании, которое состоялось 9 августа, Путин и члены СБ обсудили вопросы борьбы с терроризмом и заслушали доклад директора ФСБ Александра Бортникова.

12 августа президент провел совещание в своей резиденции в «Ново-Огарево» по ситуации в приграничных регионах страны. В нем участвовали члены Совета безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Юристы рассказали о блокировках счетов в банках США при входе из России

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

В Казахстане отказались «слепо следовать» санкциям против России

Брокер ВТБ запустил торги в выходные

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Москве резко вырос спрос на аренду жилья перед деловым сезоном

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Андрей Белоусов Совбез Минобороны
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом
Политика
Путин переназначил заместителей Патрушева в Совбез к Шойгу
Политика
Представитель России на Совбезе ООН заявил о выборе Киевом пути эскалации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 15 авг, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 15 авг, 17:35
ПСБ установил в торговых точках новых регионов свыше 51 тыс. терминаловПресс-релиз, 14:50
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 14:50
Суперкомпьютер и букмекеры понизили шансы «Манчестер Сити» на чемпионствоСпорт, 14:50
Все Приморье пообещали подключить к электричеству до конца сутокОбщество, 14:49
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:41
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Российские войска в приграничье отразили атаку на Русское ПоречноеПолитика, 14:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Малийский новичок ЦСКА пообещал назвать своего жеребенка в честь клубаСпорт, 14:29
Гладков сообщил о раненом при обстреле ШебекиноПолитика, 14:28
В Донецке семь человек получили ранения при пожаре в ТЦ «Галактика»Политика, 14:26
Путин обсудил с Совбезом новые технические решения для военной операцииПолитика, 14:25
Правительство утвердило выплаты газовой субсидии для льготниковНедвижимость, 14:13
Акинфеев рассказал об отношении к сравнениям с Яшиным и ДасаевымСпорт, 14:07
Москвичам пообещали теплую погоду на выходныеОбщество, 14:05