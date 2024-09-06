Путин назначил ответственных за борьбу с террористами на Азовском море

Владимир Путин (Фото: Алексей Бабушкин / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оперштаб в Симферополе займется управлением контртеррористическими операциями (КТО) в Азовском море, документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Дополнительно возложить на оперативный штаб в морском районе (бассейне) в городе Симферополе организацию планирования применения сил и средств <...> по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, за исключением вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря», — говорится в указе.

Кроме этого, председателю Национального антитеррористического комитета поручили, в частности, за три месяца определить зону ответственности оперштаба на Азовском море.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин назвал одним из значимых результатов спецоперации тот факт, что Азовское море стало внутренним морем России. «Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — добавил тогда глава государства.

Самым главным результатом президент назвал желание жителей присоединенных к России территорий стать частью этой страны.

Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдумов, которые проходили там с 23 по 27 сентября 2022 года. В конце сентября того же года Путин подписал соответствующие договоры.