Путин назначил ответственных за борьбу с террористами на Азовском море
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оперштаб в Симферополе займется управлением контртеррористическими операциями (КТО) в Азовском море, документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Дополнительно возложить на оперативный штаб в морском районе (бассейне) в городе Симферополе организацию планирования применения сил и средств <...> по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, за исключением вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря», — говорится в указе.
Кроме этого, председателю Национального антитеррористического комитета поручили, в частности, за три месяца определить зону ответственности оперштаба на Азовском море.
В декабре 2022 года президент Владимир Путин назвал одним из значимых результатов спецоперации тот факт, что Азовское море стало внутренним морем России. «Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — добавил тогда глава государства.
Самым главным результатом президент назвал желание жителей присоединенных к России территорий стать частью этой страны.
Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдумов, которые проходили там с 23 по 27 сентября 2022 года. В конце сентября того же года Путин подписал соответствующие договоры.
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