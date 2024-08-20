В Крыму завершили строительство трассы из Симферополя в поселок Мирный
Запущено движение по трассе Симферополь — Евпатория — ПГТ Мирный, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.
Для автомобилей открыли второй участок трассы — Скворцово — Евпатория, который проходит в обход озера Сасык-Сиваш и городов Евпатория и Саки.
«Это позволяет значительно сократить время в пути, увеличить пропускную способность автодороги, разгрузить от транзитного транспорта улично-дорожную сеть в населенных пунктах», — написал Аксенов.
Длина второго участка составляет 61 км, включая 17 искусственных сооружений, в том числе мостов и путепроводов.
Движение по первому участку до села Скворцово открыли в декабре 2021 года. Общая длина четырехполосной трассы Симферополь — Евпатория — Мирный составляет более 100 км, от Симферополя до Евпатории 83 км.
Работы проводила дорожно-строительная компания ВАД. Трассу прокладывали с 2021 по 2024 год, стоимость проекта составила 50 млрд руб. Заказчиком выступила Служба автомобильных дорог Республики Крым.
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