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В Крыму завершили строительство трассы из Симферополя в поселок Мирный

В Крыму завершили строительство трассы из Симферополя в поселок Мирный

В Крыму завершили строительство трассы из Симферополя в поселок Мирный
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Запущено движение по трассе Симферополь — Евпатория — ПГТ Мирный, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.

Для автомобилей открыли второй участок трассы — Скворцово — Евпатория, который проходит в обход озера Сасык-Сиваш и городов Евпатория и Саки.

«Это позволяет значительно сократить время в пути, увеличить пропускную способность автодороги, разгрузить от транзитного транспорта улично-дорожную сеть в населенных пунктах», — написал Аксенов.

Длина второго участка составляет 61 км, включая 17 искусственных сооружений, в том числе мостов и путепроводов.

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Движение по первому участку до села Скворцово открыли в декабре 2021 года. Общая длина четырехполосной трассы Симферополь — Евпатория — Мирный составляет более 100 км, от Симферополя до Евпатории 83 км.

Работы проводила дорожно-строительная компания ВАД. Трассу прокладывали с 2021 по 2024 год, стоимость проекта составила 50 млрд руб. Заказчиком выступила Служба автомобильных дорог Республики Крым.

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