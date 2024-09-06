Кремль оценил решение Бишкека исключить талибов из списка террористов

Представительная делегация движения «Талибан» (запрещено в РФ) во время международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия с пониманием относится к решению властей Киргизии исключить правящее в Афганистане движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) из списка террористических организаций. С таким заявлением, как передает корреспондент РБК, выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану. Разумеется, как соседям им важно выстраивать с силой, которая де-факто удерживает власть в Афганистане. Абстрагироваться от этих контактов нельзя, мы с пониманием относимся [к этой ситуации]», — сказал он журналистам.

О соответствующем решении накануне сообщил представитель Министерства иностранных дел в правительстве Афганистана Абдул Кахар Балхи.

В конце мая 2024 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с находящимися у власти в Афганистане талибами.

«Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, — это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане», — сказал тогда президент.