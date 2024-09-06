Уроженцу Севастополя дали 16 лет колонии за участие в боях в Артемовске
Севастопольский городской суд заочно приговорил 37-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы за участие в боях в Артемовске (украинское название — Бахмут) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
По данным суда, россиянин перешел на сторону ВСУ и в составе украинской армии участвовал в военных действиях против России в районе Бахмута в марте 2023 года. Мужчину признали виновным в госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере 400 тыс. руб.
Накануне еще одного севастопольца осудили за госизмену. По версии следствия, мужчина установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), по заданию которого с сентября 2022 года по апрель 2023 года передавал данные о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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