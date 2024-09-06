 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Уроженцу Севастополя дали 16 лет колонии за участие в боях в Артемовске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: sevproc / VK
Фото: sevproc / VK

Севастопольский городской суд заочно приговорил 37-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы за участие в боях в Артемовске (украинское название — Бахмут) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По данным суда, россиянин перешел на сторону ВСУ и в составе украинской армии участвовал в военных действиях против России в районе Бахмута в марте 2023 года. Мужчину признали виновным в госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере 400 тыс. руб.

ФСБ показала задержанных колумбийцев, воевавших на стороне Украины
Политика

Накануне еще одного севастопольца осудили за госизмену. По версии следствия, мужчина установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), по заданию которого с сентября 2022 года по апрель 2023 года передавал данные о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Севастополь Артёмовск (Бахмут) ВСУ Украина лишение свободы госизмена
Материалы по теме
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Политика
Директору института РАН дали 15 лет колонии по делу о госизмене
Политика
В Москве инженера приговорили к 18 годам колонии по делу о госизмене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Пролежавшую 60 лет в шкафу редкую карточку звезды НБА продали за $1,7 млнСпорт, 13:05
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:01
Глава Якутии призвал пересмотреть реформу электроэнергетики в ДФООтрасли, 12:55
В Китае осудили украинского посла в Японии за посещение храма ЯсукуниПолитика, 12:53
История московского градостроительства. КвизРБК и Донстрой, 12:52
От стагнации к снижению: что будет с рынком жилья в Москве этой осеньюНедвижимость, 12:49
Семь инструментов, чтобы нанимать идеальных сотрудниковPro, 12:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Против певицы Максаковой завели уголовное дело из-за призыва помогать ВСУПолитика, 12:35
ЦБ ограничил снятие иностранной валюты до мартаФинансы, 12:26
Уроженцу Севастополя дали 16 лет колонии за участие в боях в АртемовскеПолитика, 12:25
Украинские уклонисты чуть не подорвались при попытке сбежать в БелоруссиюПолитика, 12:17
На Беломорканале восстановили судоходство после аварииОбщество, 12:14
Карпин пошутил о риске застрять во Вьетнаме из-за тайфунаСпорт, 12:12
В августе частные инвесторы устроили крупнейшую с весны распродажу акцийИнвестиции, 12:10